Fuori programma durante la puntata del Grande Fratello Vip 9 di lunedì 12 ottobre. Valeria Marini e Carmen Di Pietro vengono chiamate nella Nuvola da Ilary Blasi per decidere se tenere o meno lo specchio rotto di Carmen. Una volta deciso di buttare lo specchio accade un piccolo incidente in diretta: Valeria Marini cade a terra rovinosamente dopo che Carmen Di Pietro ha tentato di salirle in braccio. "Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico - dice Valeria Marini coprendosi la bocca - Sto sanguinando. Carmen è scivolata sui tacchi, non è colpa sua, è l'effetto dello specchio che se n'è andato".