Grande Fratello Vip 9, Andreas Muller: "Sono passato per omofobo, davanti a mia moglie e alle mie figlie mi devo difendere"

La nona puntata del Grande Fratello Vip 9 inizia con un confronto-scontro tra i concorrenti. Dopo le accuse mosse da Jonathan Kashanian a seguito della puntata della scorsa settimana, Andreas Muller risponde in diretta. "Jonathan mi dice che divento aggressivo… - dice il ballerino e concorrente del GF Vip 9 - Io vengo qua dentro con un mio bagaglio, mi mancano le mie figlie, mia moglie... Io davanti a chi mi conosce mi devo difendere dopo che per due ore sono passato per omofobo. Io mi devo difendere davanti a mia moglie e alle mie figlie. Quando ho visto Danto che anche lui stava scoppiettando sono uscito con quelle cose su di lui".
Andreas Muller si riferisce al contenuto di alcune presunte chat private di Danto delle quali si è tanto parlato all'interno della Casa dopo la diretta del 5 ottobre. Interpellato da Ilary Blasi, Danto risponde: "Andreas era molto nervoso, io pure... In realtà non ci sono mai state delle scuse da parte sua, ma con il tempo abbiamo ricominciato a parlare e a convivere".