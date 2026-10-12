Grande Fratello Vip 9, Andreas Muller: "Sono passato per omofobo, davanti a mia moglie e alle mie figlie mi devo difendere"

La nona puntata del Grande Fratello Vip 9 inizia con un confronto-scontro tra i concorrenti. Dopo le accuse mosse da Jonathan Kashanian a seguito della puntata della scorsa settimana, Andreas Muller risponde in diretta. "Jonathan mi dice che divento aggressivo… - dice il ballerino e concorrente del GF Vip 9 - Io vengo qua dentro con un mio bagaglio, mi mancano le mie figlie, mia moglie... Io davanti a chi mi conosce mi devo difendere dopo che per due ore sono passato per omofobo. Io mi devo difendere davanti a mia moglie e alle mie figlie. Quando ho visto Danto che anche lui stava scoppiettando sono uscito con quelle cose su di lui".