Al Grande Fratello Vip, Jonathan Kashanian torna a scontrarsi con Andreas Müller. Il concorrente esclude di considerare il coinquilino omofobo, ma contesta l'uso di una parola che giudica tra le più gravi per definire una persona gay.

Jonathan spiega: "Quando mi hai chiesto cosa non mi piace di Andreas, io ti ho risposto con l'ultima frase che lui mi ha dedicato, dicendomi più volte: Sei acida. Se tu mi avessi chiesto se mi avesse dato fastidio solo questa cosa al femminile o il termine, ti avrei risposto che non credo minimamente che Andreas Müller sia omofobo. Io non ho mai fatto questa accusa, perché non lo penso".