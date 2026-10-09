Al Grande Fratello Vip, Jonathan Kashanian torna a scontrarsi con Andreas Müller. Il concorrente esclude di considerare il coinquilino omofobo, ma contesta l'uso di una parola che giudica tra le più gravi per definire una persona gay.
Jonathan spiega: "Quando mi hai chiesto cosa non mi piace di Andreas, io ti ho risposto con l'ultima frase che lui mi ha dedicato, dicendomi più volte: Sei acida. Se tu mi avessi chiesto se mi avesse dato fastidio solo questa cosa al femminile o il termine, ti avrei risposto che non credo minimamente che Andreas Müller sia omofobo. Io non ho mai fatto questa accusa, perché non lo penso".
Kashanian si riferisce ad un'espressione offensiva riportata dal ballerino mentre raccontava di essere stato insultato più volte da alcune persone che lo avrebbero additato come omosessuale usando proprio quel termine: "Quando racconti la tua storia e qualcosa che ti ha ferito, io non riporterei quella stessa parola, che per me è una delle parole più offensive per definire una persona gay".
Andreas Müller non accetta la versione di Jonathan: "È contraddittorio. A portare in puntata quella parola è stato lui. Se per te è così grave, io non l'avrei riportata con così tanta facilità". Il ballerino continua: "Non mi ispira fiducia e non lo trovo sincero. Il suo modus operandi che gli riesce meglio è quello di raggirare qualsiasi cosa che tu erroneamente provi a raccontargli".
Nel confronto interviene anche Marina La Rosa, che prende le difese di Andreas e attacca Jonathan: "Non mi piaci dall'inizio", rivela.