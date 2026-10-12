Grande Fratello Vip 9, Marina La Rosa: "Alex Belli è il più normale qua dentro"

Dopo gli scontri e le tensioni delle corse settimane, al Grande Fratello Vip 9 è tornato il sereno tra Alex Belli e Marina La Rosa . Sincera affinità o astuta alleanza? "Alex Belli mi sembra il più nomale qua dentro - dice Marina interpellata da Ilary Blasi - Si può cambiare idea".

Anche l'attore la pensa così: "Io non faccio parte di nessun gruppo e sono un giocatore completamente libero, semplicemente ho cambiato idea. Qui i venti cambiano giorno dopo giorno, settimana dopo settimana".

A differenza di Selvaggia Lucarelli, anche Cesara Buonamici la pensa così: "Chi non cambia idea finisce male, non è un cosa statica la Casa".

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