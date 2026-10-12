Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
LA PUNTATA12 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, Marina La Rosa: "Alex Belli è il più normale qua dentro"

Nuova alleanza tra i due concorrenti dopo gli scontri delle scorse settimane? La parola ai due protagonisti nel corso della diretta del GF Vip 9 del 12 ottobre
Condividi:

Dopo gli scontri e le tensioni delle corse settimane, al Grande Fratello Vip 9 è tornato il sereno tra Alex Belli e Marina La Rosa. Sincera affinità o astuta alleanza? "Alex Belli mi sembra il più nomale qua dentro - dice Marina interpellata da Ilary Blasi - Si può cambiare idea".

Marina La Rosa
Marina La Rosa

Anche l'attore la pensa così: "Io non faccio parte di nessun gruppo e sono un giocatore completamente libero, semplicemente ho cambiato idea. Qui i venti cambiano giorno dopo giorno, settimana dopo settimana".

A differenza di Selvaggia Lucarelli, anche Cesara Buonamici la pensa così: "Chi non cambia idea finisce male, non è un cosa statica la Casa".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche