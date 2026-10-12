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LA SORPRESA12 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, la mamma di Alessandro Varsi: "Ha avuto soltanto una fidanzata"

Al GF Vip 9, la signora Sandra riabbraccia l'amato figlio. Dall'emozione, Alessandro Varsi non riesce a trattenere le lacrime
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Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 9 di lunedì 12 ottobre, Alessandro Varsi riceve una tenera sorpresa. Dopo aver scherzosamente scelto la sua preferita da Megan Ria e Federica Morello, Varsi si emoziona nel rivedere l'amata mamma Sandra, entrata nella Mystery Room per riabbracciarlo. "Lui è così, senza filtro, è lui. Sono molto orgogliosa", dice la signora Sandra emozionata.

Alessandro Varsi con la mamma Sandra
Alessandro Varsi con la mamma Sandra

Quando Ilary Blasi le chiede qualche particolare in più sulla vita privata del figlio, Sandra risponde: "Ogni tanto mi presenta qualche ragazza… ma ha avuto soltanto un amore, una fidanzata. Tra Federica e Megan? Penso più Federica, lui la guarda e tutto quanto".

Varsi, in lacrime, saluta la mamma, che gli dice: "Stai facendo un bellissimo percorso, continua così. Stai andando alla grande. Sono orgogliosissima di te, molto fiera di te".

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