Grande Fratello Vip 9, la mamma di Alessandro Varsi: "Ha avuto soltanto una fidanzata"

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 9 di lunedì 12 ottobre, Alessandro Varsi riceve una tenera sorpresa. Dopo aver scherzosamente scelto la sua preferita da Megan Ria e Federica Morello, Varsi si emoziona nel rivedere l'amata mamma Sandra, entrata nella Mystery Room per riabbracciarlo. "Lui è così, senza filtro, è lui. Sono molto orgogliosa", dice la signora Sandra emozionata.

Quando Ilary Blasi le chiede qualche particolare in più sulla vita privata del figlio, Sandra risponde: "Ogni tanto mi presenta qualche ragazza… ma ha avuto soltanto un amore, una fidanzata. Tra Federica e Megan? Penso più Federica, lui la guarda e tutto quanto".

Varsi, in lacrime, saluta la mamma, che gli dice: "Stai facendo un bellissimo percorso, continua così. Stai andando alla grande. Sono orgogliosissima di te, molto fiera di te".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE