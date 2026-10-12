La nona puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 12 ottobre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono 6 concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 12 ottobre

Le nomination prendono il via con i concorrenti che vengono chiamati nella Mystery Room per farle palesi, usando le carte e discutendone tra loro. In questa fase parziale, i Vip più nominati risultano essere Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Muller e Moreno Morello.

Invece, Jonathan Kashanian e a Giacomo Gallani - rispettivamente il primo e secondo candidato all'eliminazione - fanno le loro nomination nel segreto del confessionale. Sia Jonathan che Giacomo nominano Marina.

Oltre a Jonathan Kashanian e a Giacomo Gallani, al televoto finiscono quindi Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Muller e Moreno Morello. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà eliminato dal Grande Fratello Vip 9.