Nella nona puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 12 ottobre, Ilary Blasi comunica al pubblico e ai concorrenti l'esito del televoto, frutto delle nomination della scorsa puntata di venerdì 9 ottobre.

Andreas Muller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello sono i Vip che sono stati nominati. Il primo a salvarsi è Andreas.

Successivamente, Ilary Blasi svela il verdetto definitivo, dicendo chi è il vip meno votato e quindi il primo candidato alla prossima eliminazione. Tra Moreno Morello e Jonathan Kashanian, quest'ultimo risulta essere il vip meno votato dal pubblico.

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