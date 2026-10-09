L' ottava puntata del Grande Fratello Vip 9 , in onda venerdì 9 ottobre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono tre concorrenti al televoto . Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello sono in nomination

Nessun concorrente è immune, quindi tutti i concorrenti vanno nella Mystery Room per le nomination palesi.

Al televoto finiscono Moreno Morello, Andreas Müller e Jonathan Kashanian. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

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