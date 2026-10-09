Venerdì 9 ottobre , in prima serata su Canale 5, va in onda l' ottava puntata del Grande Fratello Vip 9 . Dal nuovo incontro tra Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco alla grande emozione per Giulia Provvedi, ecco cosa sta succedendo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

La conduttrice chiude ufficialmente il televoto eliminatorio e si concentra sullo scontro tra Jonathan Kashanian e Andreas Müller , quest'ultimo accusato di avere usato espressioni offensive per persone omosessuali: "Non credo minimamente che Andreas Muller sia minimamente omofobo", ma, spiega: "Quando racconti la tua storia e qualcosa che ti ha ferito, io non riporterei la stessa parola e per me è una delle parole più offensive per definire una persona gay".

Poi si torna a parlare di Piera Meloni e del fidanzato Gian Marco, che la sta aspettando in passerella per un nuovo confronto. I due si incontrano nel salotto. Gian Marco ha chiesto di restare in Casa un po’ di tempo rimanendo nel backstage per avere la possibilità di parlare per più tempo. La concorrente accetta.

In Casa entra Francesca Manzini, che ha aiutato Valeria Marini a prepararsi per l'esibizione di Waka Waka insieme a Giacomo Gallani e Alessandro Varsi. Il pubblico social deciderà se promuovere i concorrenti.

Moreno Morello, con una dichiarazione nel Confessionale, chiede scusa a Guendalina Tavassi per un'uscita infelice pronunciata nei giorni scorsi: "Guendalina, mi dispiace tanto di quella frase che non ho rivolto a te direttamente. Ti abbraccio anche se ti evito perché purtroppo qualsiasi discorso che affrontiamo rischia di degenerare". "Le cose che ha detto hanno ferito me e le persone che mi vogliono bene da casa", commenta Guendalina.

Arriva il primo verdetto del televoto: si salvano Andreas Müller, Guendalina Tavassi e Moreno Morello.

Ilary Blasi chiede a Carmen Di Pietro di parlare delle sue storie con Sylvester Stallone e Diego Armando Maradona. Nella Nuvola incontra Rocky "Rocco" Balboa.

Giulia Provvedi si reca nella Nuvola per parlare la storia della sua famiglia: "Mio papà è venuto a mancare e mia mamma ha avuto un’emorragia cerebrale", racconta.

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