Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 9 ottobre, il risultato del televoto decreta il concorrente che dovrà lasciare la Casa. Si sfidano Danto, Moreno Morello, Federica Morello, Guendalina Tavassi, Andreas Muller e Alex Belli .

I primi a salvarsi sono Alex Belli, Giancarlo Danto e Federica Morello.

Ilary Blasi comunica l'esito del televoto: Giancarlo Danto è il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip. Per lui una sola possibilità per ritornare in gioco: il biglietto che ha pescato lo farà ritornare nella Casa?

Danto entra in studio e scopre il contenuto del biglietto: Danto può rientrare nella Casa.