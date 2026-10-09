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IL VERDETTO09 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, chi è l'eliminato del 9 ottobre

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 9 ottobre, il risultato del televoto decreta la seconda eliminazione di questa edizione. Con il biglietto di ritorno, però, Danto può tornare nella Casa
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Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 9 ottobre, il risultato del televoto decreta il concorrente che dovrà lasciare la Casa. Si sfidano Danto, Moreno Morello, Federica Morello, Guendalina Tavassi, Andreas Muller e Alex Belli.

Chi è stato eliminato il 9 ottobre dal Grande Fratello Vip?

Giancarlo Danto
Giancarlo Danto

I primi a salvarsi sono Alex Belli, Giancarlo Danto e Federica Morello.

Ilary Blasi comunica l'esito del televoto: Giancarlo Danto è il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip. Per lui una sola possibilità per ritornare in gioco: il biglietto che ha pescato lo farà ritornare nella Casa?

Danto entra in studio e scopre il contenuto del biglietto: Danto può rientrare nella Casa.

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