Nella Nuvola, Giulia Provvedi commenta: " Mio padre era l'uomo della mia vita . Insieme a mia mamma mi ha insegnato i valori, l'amore per il prossimo, l'aiuto verso gli altri. Purtroppo non c'è più, però è sempre con me".

Nella Casa, Giulia ripercorre la sera in cui ha perso il padre: "A un certo punto abbiamo visto una parete bianca. Il telefono era volato e mio papà era caduto a terra. Non l'abbiamo più visto".

"Una sera lui ci ha chiamato, diceva che aveva un attacco di panico, invece ha avuto un infarto in videochiamata ". Al Grande Fratello Vip , Giulia Provvedi si commuove ricordando il padre e la malattia della madre, colpita poco più di un anno dopo da un'emorragia cerebrale.

La concorrente continua a raccontare la storia della sua famiglia: "Dopo un anno e qualche mese, mia sorella mi chiama perché mia mamma farfuglia cose strane. In ospedale mi hanno detto: Saluti sua mamma perché ha un'emorragia cerebrale. Mi sono sentita sola, mi sono detta: sono orfana". La madre, spiega, finisce in coma.

Durante la puntata arriva l'audio-lettera della madre: "Abbiamo passato anni difficili, abbiamo affrontato il dolore più grande quando il tuo papà è venuto a mancare. Avrei voluto sostenervi, essere forte per voi, ma non ho retto una sofferenza così. E quando anch'io ho avuto dei problemi di salute, amore mio, tu non hai mai mollato. Mi hai aiutato ogni singolo giorno. Non potevo parlarti, ma ti sentivo dire: Mamma ti amo, noi insieme ce la faremo".

Giulia ricorda: "È stata operata d'urgenza per sette ore e per parecchi giorni è stata in terapia intensiva. Dicevamo a tutti i nostri cari di non chiamarci la sera, perché la chiamata serale sarebbe stata quella dei dottori, se qualcosa non fosse andato bene". E conclude: "Non ci siamo mai lasciati la mano, né io, né mia sorella, né mio fratello. Quello che mi ha salvato è l'unione".

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