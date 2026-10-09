"Una sera lui ci ha chiamato, diceva che aveva un attacco di panico, invece ha avuto un infarto in videochiamata". Al Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi si commuove ricordando il padre e la malattia della madre, colpita poco più di un anno dopo da un'emorragia cerebrale.
Nella Casa, Giulia ripercorre la sera in cui ha perso il padre: "A un certo punto abbiamo visto una parete bianca. Il telefono era volato e mio papà era caduto a terra. Non l'abbiamo più visto".
Nella Nuvola, Giulia Provvedi commenta: "Mio padre era l'uomo della mia vita. Insieme a mia mamma mi ha insegnato i valori, l'amore per il prossimo, l'aiuto verso gli altri. Purtroppo non c'è più, però è sempre con me".
La concorrente continua a raccontare la storia della sua famiglia: "Dopo un anno e qualche mese, mia sorella mi chiama perché mia mamma farfuglia cose strane. In ospedale mi hanno detto: Saluti sua mamma perché ha un'emorragia cerebrale. Mi sono sentita sola, mi sono detta: sono orfana". La madre, spiega, finisce in coma.
Durante la puntata arriva l'audio-lettera della madre: "Abbiamo passato anni difficili, abbiamo affrontato il dolore più grande quando il tuo papà è venuto a mancare. Avrei voluto sostenervi, essere forte per voi, ma non ho retto una sofferenza così. E quando anch'io ho avuto dei problemi di salute, amore mio, tu non hai mai mollato. Mi hai aiutato ogni singolo giorno. Non potevo parlarti, ma ti sentivo dire: Mamma ti amo, noi insieme ce la faremo".
Giulia ricorda: "È stata operata d'urgenza per sette ore e per parecchi giorni è stata in terapia intensiva. Dicevamo a tutti i nostri cari di non chiamarci la sera, perché la chiamata serale sarebbe stata quella dei dottori, se qualcosa non fosse andato bene". E conclude: "Non ci siamo mai lasciati la mano, né io, né mia sorella, né mio fratello. Quello che mi ha salvato è l'unione".