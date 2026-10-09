Al Grande Fratello Vip 9, si riapre il confronto tra Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco. Dopo il faccia a faccia della scorsa puntata, in cui la concorrente aveva chiuso la relazione, il ragazzo torna per chiederle di poterle parlare più a lungo.

Piera spiega così la scelta fatta pochi giorni prima: "Me lo ero imposta. Non l'ho fatto con leggerezza, ma credevo che fosse giusto. Qui mi sentivo in dovere nei tuoi confronti di darti una risposta. Io ho bisogno di tempo per pensare. Fuori saremmo stati solo io e te e sarebbe stato gestito in modo diverso".

Gian Marco racconta: "Sono uscito da qua pieno di dubbi, mi sono chiesto: cos'ho fatto? Non ti ho mai sentita dire che mi ami, ma che non vuoi perdermi". Piera risponde: "Che io provi un sentimento nei tuoi confronti è inevitabile. Io per te provo un gran bene, stravedo per te, ti stimo come persona. Credo di amarti, ma non di quell'amore forte". La concorrente aggiunge che prima di lui aveva vissuto "un'altra relazione completamente diversa", con "un amore diverso".