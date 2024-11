Alfonso Signorini alla guida del Grande Fratello

Martedì 12 novembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello. Tra gli argomenti affrontati nel corso della serata, l'ingresso nella Casa di Stefano Tediosi, nuovo compagno di Federica Petagna, che per la prima volta ha avuto modo di confrontarsi con Alfonso D'Apice. E ancora, il ritorno di Tommaso Franchi dal Gran Hermano spagnolo, il verdetto del televoto che vedeva in nomination Mariavittoria, Clayton e Shaila, ma anche gli sviluppi sulla situazione di Enzo Paolo Turchi, che lunedì ha lasciato il reality. La sua uscita dalla Casa è momentanea o definitiva?

La puntata si apre proprio sul riavvicinamento che nella Casa ha visto protagonisti Federica e Alfonso, con la ragazza che però conferma la decisione presa alla fine di Temptation Island. "A oggi sono ferma sulla sua posizione", precisa ribadendo di non voler tornare sui suoi passi. Subito dopo, però, la ragazza assiste al faccia a faccia tra Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi, scoprendo solo in un secondo momento che anche il nuovo compagno è un nuovo concorrente del reality. Capitolo ben diverso per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, chiamati nuovamente a respingere i dubbi degli inquilini che dubitano sull'autenticità dei loro sentimenti. Questa volta a schierarsi è anche il pubblico da casa, che attraverso un sondaggio ha avuto la possibilità di scegliere tra strategia e veri sentimenti. Serata particolarmente emozionante per Mariavittoria Minghetti, che dopo aver espresso alcune criticità sul rapporto con i genitori ha modo di chiarirsi ricevendo l'abbraccio della madre Maria Teresa.

Durante la serata, però, il Grande Fratello perde uno dei suoi protagonisti. Dopo aver lasciato improvvisamente il reality nelle scorse ore, Enzo Paolo Turchi ha salutato in maniera definitivi gli altri concorrenti. "Lascio la Casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo", è l'annuncio del coreografo e ballerino, che promette di tornare a trovare gli inquilini per riproporre le sue amate lezioni di danza. L'attenzione si sposta su Tommaso Franchi, che al rientro dall'esperienza spagnola al Gran Hermano conferma di aver iniziato una "conoscenza più intima" con Mariavittoria Minghetti. Non sono mancati ovviamente i verdetti della serata, con il pubblico chiamato a votare i due concorrenti preferiti tra Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Clayton Norcross. La puntata si è conclusa con le consuete nomination, con quattro concorrenti chiamati a misurarsi al televoto. Chi si salverà?

