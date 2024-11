Stefano Tediosi è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. Dopo aver partecipato come tentatore all'ultima edizione di Temptation Island, il ragazzo ha varcato la Porta Rossa durante la puntata di martedì 12 novembre, ritrovando così l'attuale compagna Federica Petagna. I due si sono conosciuti e avvicinati proprio a Temptation Island, dove la giovane aveva partecipato insieme al fidanzato Alfonso D'Apice. La loro relazione, durata otto anni, era giunta al capolinea al termine del programma e dopo la rottura Federica si è avvicinata a Stefano. "Fidanzato è quando arriviamo a un punto che lei ha dimenticato il suo passato e iniziamo un percorso che è solo nostro", sono le prime dichiarazioni di Stefano, invitato a fare chiarezza sul rapporto instaurato con la ventenne. Il suo ingresso, però, è segnato da un primo faccia a faccia con Alfonso D'Apice in cui i due non si risparmiano frecciatine e accuse. In salotto, invece, il nuovo concorrente ritrova anche Federica Petagna e con lei ha modo di colmare alcuni dubbi: "Ho parlato con Giovanni, il tentatore, che mi ha detto che vi siete frequentati e che c'è stato un bacio". "Eravamo molto amici, però ho visto che in qualcosa è lui che era cambiato", spiega Federica negando il bacio e mostrando grande delusione per quanto scoperto".

Classe 1992, Stefano Tediosi è attivo nell'ambito della ristorazione, mentre tra le sue passioni emergono lo sport e i viaggi. Dopo l'esperienza a Temptation Island, il ragazzo è pronto a farsi conoscere nella Casa del Grande Fratello, dove ritrova Federica Petagna. I due avranno modo di chiarire la loro situazione sentimentale?

