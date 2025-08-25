Mediaset Infinity logo
25 agosto 2025

Nata per te su Canale 5 e in streaming

Il film diretto da Fabio Mollo va in onda mercoledì 27 agosto in prima serata

Nata per te, il film diretto da Fabio Mollo, va in onda mercoledì 27 agosto in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Tratta da una storia vera raccontata nell'omonimo libro firmato nel 2018 da Luca Trapanese - protagonista della vicenda - e Luca Mercadante, la pellicola si sofferma sugli sforzi dell'uomo per poter adottare la figlia Alba, una bambina con sindrome di Down abbandonata in un ospedale.

Nata per te
Gli attori Alessandro Piavani e Pierluigi Gigante in una scena del film Nata per te

Nata per te, la trama e il cast

Mentre Luca Trapanese, ragazzo omosessuale impegnato in un'associazione per disabilità, e il fidanzato Lorenzo sognano di diventare genitori, una bambina con sindrome di Down viene abbandonata in un ospedale. L'infermiera in turno le assegna il nome Alba Stellamia, con la speranza che la piccola possa presto trovare una famiglia. Dopo infinite richieste di adozione, Luca scopre la storia di Alba e prova a prendersene cura nonostante la priorità riconosciuta alle coppie eterosessuali. In una situazione sempre più impegnativa, Luca rompe con Lorenzo e incontra l'avvocata Teresa Ranieri per tentare l'affidamento a lunga durata. Nata per te ripercorre la vera storia di Luca Trapanese, interpretato dall'attore Pierluigi Gigante. L'avvocata Teresa Ranieri è interpretata da Teresa Saponangelo, vincitrice nel 2022 del David di Donatello alla migliore attrice non protagonista per il film È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino. Nel cast anche Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Antonia Truppo e Iaia Forte.

