Nella Casa del Grande Fratello va in scena il faccia a faccia tra Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi

Poche parole e tanta tensione segnano il primo faccia a faccia tra Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi, entrambi legati a Federica Petagna. Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello, in onda martedì 12 novembre in prima serata su Canale 5, i due sono chiamati in Mistery e non si risparmiano. "Ho visto quello che hai messo sui social e sinceramente penso che ti sei valutato da solo", esordisce Alfonso, al quale Stefano risponde spiegando di aver condiviso sui social uno scatto con Federica in accordo con la stessa ragazza. "Da uomo a uomo, tu pensi che fare questa cosa abbia fatto felice lei o l'abbia aiutata nella vita?". Immediata la replica: "Erano uscite tante cose su di lei e abbiamo scelto di mettere questa foto".

I toni tra i due si infiammano e Stefano accusa: "Hai tenuto segregata una ragazza in casa per otto anni". Parole che non piacciono affatto ad Alfonso: "Non parlare di storie che non sai, segregata è una parola che usi a casa tua. Ci sono stati degli errori che non ti riguardano, tu parla del futuro". "Era un rapporto dove entrambi ci siamo annullati personalmente, ma avevamo solo un rapporto di coppia. Avevamo una forte gelosia e facevamo le cose solo in coppia. Quando lei stava a casa io ero al lavoro, ma non uscivo da solo". Anche in un secondo momento, dopo l'incontro tra Stefano e Federica, Alfonso non risparmia le sue accuse: "Con quello che ha detto poco fa a lei, ha riconfermato quello che ha fatto sui social. Non ha protetto Federica ma l'ha buttata in pasto a tutta l'Italia e quando è entrato adesso anziché chiederle come stava ha detto una cosa che sempre l'Italia potrà commentare".

