Alfonso D'Apice è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. L'ex protagonista di Temptation Island entra nella Casa durante la puntata di lunedì 4 novembre del reality.

Federica Petagna, ex fidanzata di Alfonso, gli dà il benvenuto nella Casa. I due hanno un confronto testa a testa, separati dagli altri inquilini. "Qua ho tanto tempo per pensare - esordisce Federica che ancora non sa che l'ex è a tutti gli effetti un nuovo concorrente del reality - Mi è dispiaciuto per come è andata tra di noi. Io in realtà ti volevo scrivere prima di entrare, ma non l'ho fatto, perché mi faceva piacere condividere questa cosa".

"Per me non c'è più il sentimento, ma per me lui è sempre famiglia - continua Federica parlando con Alfonso Signorini - Per me resta il bene come se fosse mio fratello. Non può essere una persona estranea".

Quando, successivamente nel corso della puntata, Alfonso Signorini presenta a tutti gli inquilini Alfonso D'Apice come nuovo concorrente del GF, Federica Petagna commenta: "Non me lo aspettavo, mi fa piacere, pure per lui".

Alfonso D'Apice: chi è, anni, Temptation Island

Classe 1999, Alfonso lavora in un locale specializzato nell’organizzazione di eventi. Insieme alla ex Federica Petagna è stato protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Sia lui, sia la sua ex compagna sono nati a Napoli, città che ha visto nascere la loro storia d'amore quando erano giovanissimi: 12 anni lei, 16 lui. Dopo 8 anni di relazione, la coppia decide di partecipare a Temptation Island a causa della gelosia di Alfonso.

