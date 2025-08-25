Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
25 agosto 2025

La forza di una donna, la puntata del 25 agosto in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 25 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 25 agosto

Arif e Bahar in La forza di una donna

Hatice trova il coraggio per andare a casa della ex amante di suo marito e finalmente riesce a parlarci. Durante la sua vista conosce anche una delle due figlie della donna. Yeliz e Ceyda organizzano una festa a sorpresa per Bahar e chiedono a Nisa di invitare anche Hatice. A casa di Bahar si presentano delle persone poco raccomandabili che dichiarano di essere i nuovi proprietari dell'appartamento. Arif scopre che il padre, Yusuf, ha ceduto l'appartamento per coprire una parte dei suoi debiti di gioco.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

Famiglia

Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

L'attrice condivide una serie di scatti sui social

L'attrice condivide una serie di scatti sui social

Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld

fashion

Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld

Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima

Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima

Nata per te su Canale 5 e in streaming

PROMO

Nata per te su Canale 5 e in streaming

Il film diretto da Fabio Mollo va in onda mercoledì 27 agosto in prima serata

Il film diretto da Fabio Mollo va in onda mercoledì 27 agosto in prima serata

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 agosto

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 26 agosto su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 26 agosto su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity