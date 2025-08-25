Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 25 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 25 agosto

Hatice trova il coraggio per andare a casa della ex amante di suo marito e finalmente riesce a parlarci. Durante la sua vista conosce anche una delle due figlie della donna. Yeliz e Ceyda organizzano una festa a sorpresa per Bahar e chiedono a Nisa di invitare anche Hatice. A casa di Bahar si presentano delle persone poco raccomandabili che dichiarano di essere i nuovi proprietari dell'appartamento. Arif scopre che il padre, Yusuf, ha ceduto l'appartamento per coprire una parte dei suoi debiti di gioco.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE