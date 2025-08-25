Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 26 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 26 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 agosto
Zeynep è molto turbata per aver ferito Cem e cerca di allontanarsi da Alihan, accusandolo di portarle solo dolore.
Yildiz diventa sospettosa del comportamento di Halit, in particolare per la sua vicinanza con Defne. Per rassicurarla, Halit organizza una cena romantica, ma la moglie continua a rimanere diffidente.
Leggi anche
ANTICIPAZIONI
Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv
Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv
Living
Come il design di scrivanie, sedie e lampade può rendere il ritorno in ufficio un’occasione di benessere e concentrazione
Come il design di scrivanie, sedie e lampade può rendere il ritorno in ufficio un’occasione di benessere e concentrazione
AMORE
L'influencer condivide sui social alcuni scatti della festa di compleanno
L'influencer condivide sui social alcuni scatti della festa di compleanno