25 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 agosto

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 26 agosto su Canale 5.

Talat Bulut (Halit Argun) e Eda Ece (Yıldız Argun) in una scena di Forbidden Fruit
Talat Bulut (Halit Argun) e Eda Ece (Yıldız Argun) in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 26 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 agosto

Zeynep è molto turbata per aver ferito Cem e cerca di allontanarsi da Alihan, accusandolo di portarle solo dolore.

Yildiz diventa sospettosa del comportamento di Halit, in particolare per la sua vicinanza con Defne. Per rassicurarla, Halit organizza una cena romantica, ma la moglie continua a rimanere diffidente.

