Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 18 al 24 agosto su Rete 4, Jana prosegue nel suo percorso per stabilirsi al piano nobile, ma Cruz porta avanti il suo piano e continua a metterle pressione. Dopo la decisione di allontanare Maria dalla residenza, Jana intercede affinché la marchesa possa ripensarci. Con la signora Ros, Cruz mette in scena una finta conversazione per far credere a Jana di non essere ancora pronta in vista della festa di fidanzamento. Curro trova il coraggio di raccontare la sua vera storia a Martina e appare sempre più convinto a non sposare Julia. Il giorno delle nozze tra Catalina e Pelayo, quest'ultimo fugge dalla Promessa lasciando solo una lettera in cui rivela di non avere il coraggio per portare avanti la relazione. Tra la servitù, Marcelo rivela a Teresa di non essere in fuga per un omicidio. La verità è un'altra e sembra collegata alla vera identità di Vera.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

