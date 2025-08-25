Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
SERIE TV
25 agosto 2025

La Promessa, il riassunto della settimana dal 18 al 24 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola in onda su Rete 4

Condividi:

Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 18 al 24 agosto su Rete 4, Jana prosegue nel suo percorso per stabilirsi al piano nobile, ma Cruz porta avanti il suo piano e continua a metterle pressione. Dopo la decisione di allontanare Maria dalla residenza, Jana intercede affinché la marchesa possa ripensarci. Con la signora Ros, Cruz mette in scena una finta conversazione per far credere a Jana di non essere ancora pronta in vista della festa di fidanzamento. Curro trova il coraggio di raccontare la sua vera storia a Martina e appare sempre più convinto a non sposare Julia. Il giorno delle nozze tra Catalina e Pelayo, quest'ultimo fugge dalla Promessa lasciando solo una lettera in cui rivela di non avere il coraggio per portare avanti la relazione. Tra la servitù, Marcelo rivela a Teresa di non essere in fuga per un omicidio. La verità è un'altra e sembra collegata alla vera identità di Vera.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, la puntata del 25 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 25 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

Famiglia

Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

L'attrice condivide una serie di scatti sui social

L'attrice condivide una serie di scatti sui social

Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld

fashion

Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld

Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima

Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima

Nata per te su Canale 5 e in streaming

PROMO

Nata per te su Canale 5 e in streaming

Il film diretto da Fabio Mollo va in onda mercoledì 27 agosto in prima serata

Il film diretto da Fabio Mollo va in onda mercoledì 27 agosto in prima serata

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity