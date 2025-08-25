Mediaset Infinity logo
Avanti un altro!
Avanti un altro!
ANTICIPAZIONI
25 agosto 2025

Avanti un altro! torna da lunedì 1 settembre su Canale 5 con puntate inedite

Tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45 Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv

Avanti un altro

Da lunedì 1° settembre su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, torna con puntate inedite Avanti un altro!. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv. Come da tradizione, un'interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Il surreale "salottino" sarà capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Tra i moltissimi personaggi del cast, la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni. E poi, gli storici Fitness, XXXL, il Coreografo, Brasile e tanti altri. Come di consueto, la sfida che incorona il campione della puntata sarà tutta al contrario. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate. Tutti i personaggi di Avanti un altro! sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e 'scovati' attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico. Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania. Avanti un altro è una produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy.

