Avanti un altro! torna da lunedì 1 settembre su Canale 5 con puntate inedite
Tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45 Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv
Da lunedì 1° settembre su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, torna con puntate inedite Avanti un altro!. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv. Come da tradizione, un'interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Il surreale "salottino" sarà capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Tra i moltissimi personaggi del cast, la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni. E poi, gli storici Fitness, XXXL, il Coreografo, Brasile e tanti altri. Come di consueto, la sfida che incorona il campione della puntata sarà tutta al contrario. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate. Tutti i personaggi di Avanti un altro! sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e 'scovati' attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico. Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania. Avanti un altro è una produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy.
Leggi anche
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Famiglia
L'attrice condivide una serie di scatti sui social
L'attrice condivide una serie di scatti sui social
fashion
Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima
Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima