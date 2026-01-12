Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il primo compleanno del figlio Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con il figlio Kian | Instagram: @giuliasalemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno celebrato il primo compleanno del figlio Kian, nato il 10 gennaio 2025, con una festa insieme a parenti e amici. "Un anno di notti in bianco, ma ti amiamo come neanche immagini piccolo nostro re Kian", ha scritto l'influencer a commento delle foto dei festeggiamenti condivise sui social.