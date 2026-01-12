Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il primo compleanno del figlio Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno celebrato il primo compleanno del figlio Kian, nato il 10 gennaio 2025, con una festa insieme a parenti e amici. "Un anno di notti in bianco, ma ti amiamo come neanche immagini piccolo nostro re Kian", ha scritto l'influencer a commento delle foto dei festeggiamenti condivise sui social.
La storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli inizia nel 2021 tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip. Nel 2022, i due danno il benvenuto al loro amico a quattro zampe Prince Valiant, uno Spitz di Pomerania, e lo stesso anno decidono di iniziare la convivenza a Milano.
Nei primi mesi del 2023, però, la coppia affronta una crisi, che riesce a superare ritrovando l’equilibrio e la serenità.
Dopo aver annunciato la gravidanza a luglio 2024, il 16 gennaio del 2025 la coppia ha comunicato sui social la nascita del figlio Kian: primo figlio per Giulia Salemi e secondo per Pierpaolo Pretelli, già papà di Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero.