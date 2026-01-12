"Ero incinta di cinque mesi. Si sono rotte le acque prematuramente. È stato un vero parto con cinque ore di travaglio": Raffaella Fico ha condiviso a Verissimo il dolore per la perdita del bambino che aspettava.



"Un dolore immenso. Fino all'ultimo chiedevo di sentire il battito del cuoricino e mi dicevano: 'Ti fai solo del male'", racconta la showgirl, 37 anni. Riguardo ai motivi che hanno portato all'immensa perdita, Raffaella Fico ha detto: "Si attribuisce a una probabile infezione, ma non c'è certezza. Avevo fatto un controllo tre giorni prima per delle perdite che avevo avuto e stava andando tutto bene. Dopo tre giorni si sono rotte le acque".



Alla domanda se in futuro cercherà di nuovo di realizzare il suo sogno di diventare ancora mamma, Raffaella Fico ha risposto: "Per adesso non me la sento. Sono rimasta traumatizzata. Non è facile".





Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Raffaella Fico a Verissimo