SERIE TV12 gennaio 2026

La Promessa, il riassunto della settimana dal 5 all'11 gennaio

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola in onda su Rete 4
Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 5 all'11 gennaio su Rete 4, Curro trova uno stratagemma per tornare alla tenuta e continuare a indagare di nascosto sulla morte di Jana.

La novità non viene apprezzata da Leocadia, che invita Angela ad allontanarsi dal ragazzo e comunica al marchese la sua intenzione di lasciare la Promessa al più presto. Anche Lorenzo vuole liberarsi una volta per tutte di Curro e fa di tutto per metterlo in difficoltà.

Nel frattempo, Maria fatica a riprendersi dalla morte di Jana, così come Manuel. Quest'ultimo continua a sentirsi a disagio e riflette con Martina e Catalina sul suo futuro.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

