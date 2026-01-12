Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 5 all'11 gennaio su Rete 4, Curro trova uno stratagemma per tornare alla tenuta e continuare a indagare di nascosto sulla morte di Jana.



La novità non viene apprezzata da Leocadia, che invita Angela ad allontanarsi dal ragazzo e comunica al marchese la sua intenzione di lasciare la Promessa al più presto. Anche Lorenzo vuole liberarsi una volta per tutte di Curro e fa di tutto per metterlo in difficoltà.



Nel frattempo, Maria fatica a riprendersi dalla morte di Jana, così come Manuel. Quest'ultimo continua a sentirsi a disagio e riflette con Martina e Catalina sul suo futuro.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

