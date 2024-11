Grande Fratello, Federica frena su Alfonso: "A oggi sono ferma sulla sua posizione"

Il rapporto tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice vive un nuovo capitolo? Dopo l'esperienza a Temptation Island, terminata con la fine della relazione, i due stanno convivendo nella Casa del Grande Fratello e, inconsapevoli che presto si unirà a loro anche l'attuale compagno della ragazza Stefano Tediosi, negli ultimi giorni hanno avuto modo di confrontarsi, tornare sul percorso fatto insieme e, forse, tentare di riavvicinarsi. Se da una parte Federica resta ferma sulla sua posizione, Alfonso ribadisce di sentirsi "migliorato" e di aver capito i suoi errori, a partire dalla possessività provata per anni nei confronti della compagna. "Ad oggi sono riuscita a uscire da questa cosa, ho avuto il coraggio di farlo e so cosa non voglio più in una relazione", ammette la ragazza, pur senza nascondere ancora una certa gelosia nei confronti dell'ex fidanzato.

La concorrente del Grande Fratello Federica Petagna

"Qui dentro ho bisogno di vivere dei momenti insieme e avere questo tipo di rapporto, però se per lui diventa un problema, visto che ad oggi sono ferma sulla mia posizione...", spiega Federica durante il collegamento con Alfonso Signorini. La conversazione si sposta poi sul rapporto instaurato con Stefano Tediosi e quando il conduttore le chiede se si possa definire il suo fidanzato, lei precisa: "Non ci siamo dati un nome, però è ovvio che in questo momento mi sento legata a quella persona".

