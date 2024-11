Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi lascia la Casa: "La mia famiglia mi manca moltissimo"

Enzo Paolo Turchi lascia la Casa del Grande Fratello

Al Grande Fratello è l'ora della verità per Enzo Paolo Turchi. Come annunciato da Alfonso Signorini durante la dodicesima puntata del reality, in onda il 12 novembre su Canale 5, il concorrente aveva momentaneamente abbandonato il gioco e a poche ore da quel colpo di scena, il ballerino e coreografo è pronto a chiarire la sua posizione. "Lascio la Casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo. Lo sapevate più o meno, perché ho cercato di nasconderlo ma non è stato facile", esordisce Enzo Paolo Turchi dopo il suo rientro in Casa. Quindi, prosegue: "Ho sempre detto che ho vinto il Grande Fratello quando mi hanno chiamato, ogni settimana che risolvevo i miei problemi interni molto gravi. E li ho risolti grazie al Grande Fratello, grazie al pubblico, ma soprattutto grazie a voi - senza escludere nessuno - che mi avete dato la forza".

E prima di salutare uno a uno tutti i concorrenti con cui ha condiviso questa esperienza, conclude: "Io spero di avervi lasciato qualcosa che vi possa servire nella vita. Le persone più grandi, come me, devono tramandare le esperienze belle e brutte". La parola passa ad Alonso Signorini, che oltre a complimentarsi con Enzo Paolo Turchi per il bel percorso fatto, lo invita a rientrare in futuro nella Casa per proporre i suoi balletti e le lezioni di danza. Il coreografo lascia così il reality e ad aspettarlo in passerella, regalandogli una fortissima emozione, ci sono la moglie Carmen Russo e la figlia Maria.

