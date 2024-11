Grande Fratello, Tommaso Franchi conferma: "Con Mariavittoria c'è una conoscenza più intima"

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello

Dopo l'avventura al Gran Hermano spagnolo, Tommaso Franchi torna nella Casa del Grande Fratello. Durante la dodicesima puntata del reality, in onda martedì 12 novembre in prima serata su Canale 5, il concorrente ha nuovamente varcato la Porta Rossa riprendendo così la convivenza con gli altri inquilini. Qui, il giovane ha avuto modo di ricostruire quanto vissuto in Spagna, dove ha ritrovato la sua "vecchia" conoscenza Maica Benedicto. La concorrente aveva infatti preso parte per qualche giorno alla versione italiana del programma, rendendosi protagonista di una particolare intesa con Tommaso. Nella scorsa puntata, Alfonso Signorini aveva annunciato il nuovo ricongiungimento, provocando anche grande curiosità tra gli altri inquilini. "È la prova del nove", aveva infatti dichiarato Mariavittoria Minghetti di fronte alla notizia della partenza di Tommaso, al quale nelle ultime settimane si era molto avvicinata. La ragazza è però rimasta positivamente colpita sia dalle dichiarazioni che il ragazzo ha espresso a Maica, sia da quanto espresso una volta rientrato in Italia.

"Tu mi piaci come persona, però credo che qui quello che sia meglio fare è conoscerci come amici", aveva chiarito al Gran Hermano, rivolgendosi proprio a Maica. E in confessionale aveva aggiunto: "Qui dentro se due persone decidono di stare insieme è perché provano un sentimento importante, che io in questo momento non sento". Le sorprese, però, non sono finite perché Tommaso si sbilancia su Mariavittoria: "Tra noi due c'è una conoscenza più intima, ci stavamo conoscendo proprio quando sono volato in Spagna. A me piace mantenere più questa intimità che abbiamo e proteggerla". E quando Alfonso Signorini gli chiede se sente qualcosa, lui conferma. "Io voglio provare a continuare questa conoscenza sapendo che purtroppo le telecamere, almeno nel mio caso, influiscono tanto - gli ha fatto eco Mariavittoria -. So che siamo al Grande Fratello, però non sempre è facile lasciarsi andare in questo contesto".

