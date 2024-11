Grande Fratello, chi è l'eliminato del 12 novembre

Al Grande Fratello è tempo di verdetti e durante la dodicesima puntata del reality, in onda martedì 12 novembre in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini svela il risultato del televoto che vedeva in nomination Mariavittoria Minghetti, Clayton Norcross e Shaila Gatta. Come spiegato dal conduttore del reality, il televoto aveva lo scopo di decretare i nuovi due concorrenti preferiti dal pubblico e ad avere la meglio sono Mariavittoria e Shaila. In realtà, poco più tardi l'immunità arriva anche per Clayton, salvato dalle opinioniste del reality. "Sarebbe stato troppo facile lasciarlo in pasto alle nomination, invece vogliamo vedere un po' di sangue", è l'analisi di Beatrice Luzzi.

