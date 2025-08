Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dall'11 al 15 agosto durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dall'11 al 15 agosto

Bahar, Ceyda, Yeliz ed Enver si ritrovano a pianificare il loro futuro imminente, considerando la situazione attuale che li vede disoccupati e costretti a convivere forzatamente. Sarp incontra Sirin per caso e la porta al cimitero, dove le confessa il suo odio per avergli portato via tutto ciò che aveva. La separazione tra Jale e Musa procede e Musa si trasferisce in un appartamento vicino a quello di Bahar. Dopo la cena di benvenuto a casa di Bahar, Musa conosce Yeliz e tra i due scatta qualcosa. Jale è molto preoccupata per la salute mentale di Sirin e per il fatto che attualmente il suo midollo osseo è l'unico compatibile con quello di Bahar.

