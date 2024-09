Le sorprese per Tommaso e Javier e il risultato del televoto, ecco le ultime notizie sulla terza puntata del 23 settembre del Grande Fratello

Lunedì 23 settembre va in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello 2024. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, commenta le prime tensioni tra i concorrenti ma anche i primi flirt. Shaila attira l'attenzione di Lorenzo e Javier, ma anche Helena non passa inosservata tra i concorrenti.

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello

Lorenzo Spolverato racconta di aver avuto relazione tossica a causa della gelosia e di stare ancora affrontando le conseguenze.

Clayton Norcross entra nella Casa come concorrente ufficiale e rivela a Jessica Morlacchi di avere avuto una breve relazione con l'attrice di Brooke in Beautiful.

Arriva il primo verdetto del televoto: Luca Calvani, il trio di Non è la Rai, Ilaria Galassi e Luca Giglioli sono i primi quattro concorrenti a salvarsi.

Commuove il ricordo di Luca Calvani per sua mamma, durante il quale racconta il grande amore per i genitori.

Il pubblico decide che i due concorrenti preferiti sono Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi. Entrambi guadagnano l'immunità.

Jessica Morlacchi commenta il percorso di accettazione del proprio corpo superando le proprie insicurezze: durante la settimana si è tolta i pantaloncini per fare un bagno catartico in piscina.

Le Non è la Rai commentano le prime "simpatie" in casa.

Enzo Paolo Turchi, Luca Giglioli e Javier Martinez devono affrontare una sfida per guadagnare più budget e vincere più cibo per la settimana. I tre concorrenti, a staffetta, devono trovare e indossare dei pigiami nascosti in punti diversi della Casa.

Tommaso Franchi riceve un video messaggio e una sorpresa culinaria da nonna Alba.

È il momento delle nomination del 23 settembre. Durante quelle palesi, è scontro tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE