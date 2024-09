Nel corso della terza puntata del Grande Fratello in onda lunedì 23 settembre, Lorenzo Spolverato affronta insieme ad Alfonso Signorini e alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi un tema molto importante, quello della gelosia.

Il modello 27enne parla della sua passata relazione e di come la gelosia abbia influito sul rapporto. "Io sono mattamente geloso - dice il concorrente in una clip registrata nella casa - io la mia ex non la volevo vedere tanto tanto felice, dico la verità".

Lorenzo continua il discorso in collegamento in diretta con Alfonso Signorini: "La mia ultima relazione è durata quasi tre anni, è stata abbastanza tossica, una gelosia abbastanza morbosa, addirittura da arrivare a non stimarla. Io me ne sono accorto solo verso la fine. È una cosa bruttissima con cui sto facendo i conti adesso, mi sento in colpa, sto ancora combattendo con questa cosa ed è per quello che ho paura ad avvicinarmi perché ho paura di fare ancora del male a una donna".

Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Dopo le parole di Lorenzo, Alfonso Signorini aggiunge: "L'amore tossico non è mai amore. Quando si ama si vuole la felicità di quella persona. Su questo dobbiamo essere chiari. A chiunque sta vivendo un amore fatto di gelosia, dove vi sembra che vi manchi l'aria, guardate, anche con dolore ma mettete la parola fine".

Proprio Lorenzo Spolverato è al centro di diverse attenzioni da parte di altre concorrenti della casa, come Helena Prestes e Shaila Gatta. Con entrambe le ragazze sembra esserci molta affinità.

