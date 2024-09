Le nomination palesi, fatte dai primi 12 concorrenti entrati nella Casa, generano alcuni screzi nel corso della terza puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 23 settembre. In particolare, tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato scoppia uno scontro legato alle motivazioni che hanno portato il modello milanese a nominare l'attore.

"Tutto è nato da un momento tra me e lui in cui lui gli ho detto: dai, nomina me, siamo proprio gli opposti, e lui ha detto: no, e poi mi ha nominato"- spiega lo stesso Luca Calvani interpellato da Alfonso Signorini - "Usciti dal confessionale, Lorenzo è venuto a chiedermi scusa dopo 3 secondi. Io credo che se mi avesse nominato dicendo: nomino te perché mi contrasti tutte le cose l'avrei accettato, così no."

Il concorrente rivolge poi a Lorenzo queste parole: "Penso tu sia una persona che tende a manipolare gli altri".

Lorenzo Spolverato reagisce a queste parole spiegando che il confronto era avvenuto "prima che gli immuni diventassero immuni, perché io avrei voluto nominare uno di loro."

