Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 8 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama dell'8 agosto

Ceyda e Yeliz vanno a casa di Hatice per dare una lezione a Sirin: è una ritorsione per lo scontro avvenuto tra Sirin a Bahar. Sirin, però, riesce a chiamare aiuto e Yeliz viene arrestata. Tornata a casa, Ceyda trova Hikmet ad aspettarla. Con la scusa di un caffé, Ceyda riesce ad avvisare Seyfullah che giunge sotto l'appartamento di Ceyda con tutti i suoi uomini. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

