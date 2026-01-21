Puntata emozionante quella andata in onda martedì 20 gennaio a La Ruota della Fortuna, con il ventottenne Flavio che si aggiudica il montepremi più ambito: 200mila euro. Il programmatore informatico ha sapientemente sbaragliato la concorrenza che lo separava dal gioco finale e, giunto per la quarta volta alla Ruota delle Meraviglie, ha indovinato tutti i tre tabelloni finali.



"Le brutte notizie vanno date subito. E anche quelle belle" commenta Gerry Scotti prima di annunciare la vincita contenuta nella busta scelta dal giovane campione. Alla scoperta del montepremi ottenuto, Flavio, incredulo e commosso, corre immediatamente ad abbracciare la sorella presente in studio.



"Che bravo ragazzo, se lo merita", osserva Samira visibilmente emozionata. "È in gamba e bravo, le ha tutte" aggiunge, infine, Gerry.

La ruota della fortuna, chi è il campione Flavio Rodolfi