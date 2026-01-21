Catalogo
LA VINCITA21 gennaio 2026

La Ruota della Fortuna, il campione Flavio vince 200mila euro

Nel quiz condotto da Gerry Scotti, il concorrente ha raggiunto il montepremi più ambito
Puntata emozionante quella andata in onda martedì 20 gennaio a La Ruota della Fortuna, con il ventottenne Flavio che si aggiudica il montepremi più ambito: 200mila euro. Il programmatore informatico ha sapientemente sbaragliato la concorrenza che lo separava dal gioco finale e, giunto per la quarta volta alla Ruota delle Meraviglie, ha indovinato tutti i tre tabelloni finali.

"Le brutte notizie vanno date subito. E anche quelle belle" commenta Gerry Scotti prima di annunciare la vincita contenuta nella busta scelta dal giovane campione. Alla scoperta del montepremi ottenuto, Flavio, incredulo e commosso, corre immediatamente ad abbracciare la sorella presente in studio.

"Che bravo ragazzo, se lo merita", osserva Samira visibilmente emozionata. "È in gamba e bravo, le ha tutte" aggiunge, infine, Gerry.

La ruota della fortuna, chi è il campione Flavio Rodolfi

Il campione Flavio alla Ruota della fortunaIl campione Flavio alla Ruota della fortuna

Originario di Fara Sabina, in provincia di Rieti, Flavio lavora come sviluppatore informatico e si è affermato come campione de La Ruota della Fortuna nella puntata trasmessa sabato 17 gennaio. Da allora il suo percorso nel programma è proseguito senza battute d'arresto: dopo quattro serate consecutive, il giovane ha consolidato il titolo e portato il montepremi totale a superare i 300mila euro.

