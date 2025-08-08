Ecco cosa è successo nei nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 4 all'8 agosto su Canale 5, Bahar scopre che Enver sapeva della relazione tra Sirin e Sarp, poi affronta sua madre e si scontra con la sorella.

Piril trova le foto di Bahar e le strappa, poi la incontra.

Arif spiega a Bahar il perché delle sue azioni e Hatice scopre che Sirin è gravemente malata.

Il marito di Yeliz chiede il divorzio.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

