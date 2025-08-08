La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda venerdì 8 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: la trama dell'8 agosto

Farah viene caricata a forza sull'autobus che la porterà all'aeroporto per essere rimpatriata. Nel frattempo, Vera avverte Orhan di ciò che sta succedendo. Da questo momento, ci sarà una corsa contro il tempo per impedire che l'autobus raggiunga l'aeroporto e che Farah venga espulsa dal Paese. Tahir, in auto con Bade, raggiunge l'autobus e riesce a bloccarlo sull'autostrada. Ne seguirà uno scontro con un poliziotto che solo l'arrivo di Mehmet riuscirà a sedare. Mehmet cerca di riportare Farah a casa, ma la donna si rifiuta e decide di andare con Tahir e Bade. Quest'ultima, in qualità di avvocato, offre i suoi servizi per difendere Farah a livello legale e farle avere la cittadinanza. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

