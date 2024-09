Clayton Norcross, la relazione con l'attrice di Brooke di Beautiful: "Mi ha baciato"

Clayton Wesley Norcross, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale, rivela a Jessica Morlacchi di avere avuto una breve relazione con l'interprete di Brooke Logan, il personaggio di Beautiful che dal 1987 ha il volto di Katherine Kelly Lang.

L'attore statunitense, noto soprattutto per il ruolo di Thorne Forrester nella soap opera americana, viene accolto nella Casa dalla cantante dei Gazosa, che gli chiede se avesse mai provato attrazione per Brooke "anche nella vita".

Clayton Norcross abbraccia Jessica Morlacchi al Grande Fratello

"Una volta mi ha invitato a una festa a casa sua e dopo pranzo mi ha invitato dentro la sua camera", rivela Clayton. "Mi ha guardato negli occhi e mi ha baciato. È stata una grande sorpresa per me. La nostra storia è durata poco". Sarebbero passati 32 anni dal loro rapporto, che poi è continuato in amicizia: "Noi siamo sempre stati amici", conclude.

