Arriva il primo verdetto del televoto della nuova edizione nel corso della puntata di lunedì 23 settembre del Grande Fratello. Ecco chi sono i preferiti del pubblico.

In nomination ci sono Yulia Bruschi, Tommaso Franchi, Luca Giglioli, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, le ex ragazze di Non è la Rai, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

I primi a salvarsi sono Luca Calvani, le ex ragazze di Non è la Rai, Ilaria Galassi (Ila) e Luca Giglioli (Giglio).

Il pubblico decide che i due concorrenti preferiti che guadagnano l'immunità sono Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi.

"Non me l'aspettavo, grazie pubblico", dichiara la cantante dei Gazosa dopo il verdetto del pubblico.

