A Dentro la notizia un'ultima ora sul caso della famiglia nel bosco. La mamma e la sorella di Catherine - rispettivamente la nonna e la zia dei tre bambini che attualmente si trovano in una struttura protetta - sono tornate in Australia dopo aver trascorso circa tre mesi in Italia per stare accanto alla figlia e a Nathan. In questo periodo, le due donne hanno vissuto nella casa nel bosco di Palmoli, insieme a Nathan e a Catherine, e sono andate a trovare i loro nipotini tutti i giorni che hanno potuto, Pasqua e Pasquetta comprese. Come hanno mostrato le telecamere di Dentro la notizia, ad accompagnare nonna Pauline e zia Rachel alla stazione degli autobus c'era solo Nathan.
"Ci sentiamo come se stessimo abbandonando la nostra famiglia", ha detto zia Rachel ai microfoni della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi. "È così triste lasciare qui mia figlia così abbattuta, senza poter fare nulla, non è giusto - ha dichiarato nonna Pauline - Non abbiamo potuto fare niente con i bambini, volevamo portarli nei posti, fare qualcosa con loro, ma non abbiamo potuto". La nonna dei bambini della famiglia nel bosco conclude la sua intervista con un appello: "Chiunque sia incaricato, per favore mandateli a casa, hanno dei genitori gentili".
In occasione del suo compleanno, il 13 aprile Dentro la notizia ha mandato in onda un'intervista esclusiva a Catherine, che ancora non può vedere i suoi tre figli che attualmente si trovano in una casa famiglia a Vasto, struttura dalla quale la donna è stata allontanata. "Oggi per me non è un compleanno - ha detto Catherine Birmingham all'inviata della trasmissione, Elisa Sciuto - Celebrerò la mia vita e tutto ciò che ho fatto quando i miei figli torneranno, per vivere a pieno il tutto".