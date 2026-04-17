IL CASO 17 aprile 2026

Dentro la notizia torna sul caso della Famiglia nel bosco con un'intervista realizzata alla mamma e alla sorella di Catherine che dopo tre mesi in Italia tornano in Australia

A Dentro la notizia un'ultima ora sul caso della famiglia nel bosco. La mamma e la sorella di Catherine - rispettivamente la nonna e la zia dei tre bambini che attualmente si trovano in una struttura protetta - sono tornate in Australia dopo aver trascorso circa tre mesi in Italia per stare accanto alla figlia e a Nathan. In questo periodo, le due donne hanno vissuto nella casa nel bosco di Palmoli, insieme a Nathan e a Catherine, e sono andate a trovare i loro nipotini tutti i giorni che hanno potuto, Pasqua e Pasquetta comprese. Come hanno mostrato le telecamere di Dentro la notizia, ad accompagnare nonna Pauline e zia Rachel alla stazione degli autobus c'era solo Nathan.

Il caso della Famiglia nel bosco a Dentro la notizia

"Ci sentiamo come se stessimo abbandonando la nostra famiglia", ha detto zia Rachel ai microfoni della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi. "È così triste lasciare qui mia figlia così abbattuta, senza poter fare nulla, non è giusto - ha dichiarato nonna Pauline - Non abbiamo potuto fare niente con i bambini, volevamo portarli nei posti, fare qualcosa con loro, ma non abbiamo potuto". La nonna dei bambini della famiglia nel bosco conclude la sua intervista con un appello: "Chiunque sia incaricato, per favore mandateli a casa, hanno dei genitori gentili".