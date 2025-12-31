Famiglia nel bosco: chi è Catherine Birmingham, la mamma dei bambini allontanati

Zona Bianca torna sul caso della famiglia nel bosco cercando di rispondere alla domanda "chi è davvero Catherine Birmingham, la mamma dei bambini allontanati"? La trasmissione traccia un profilo dettagliato della donna, compagna di Nathan Trevallion e madre dei loro figli , una bimba di 8 anni e due gemellini di 6. Dallo scorso 20 novembre la donna vive in una casa famiglia insieme insieme ai piccoli, dopo che è stata tolta la potestà genitoriale alla coppia anglo-australiana che si era stabilita in una casa priva dei servizi di base a Palmoli, in provincia di Chieti. Tra i motivi che hanno portato il magistrato a prendere questa decisione anche il forte ritardo scolastico dei bambini, che non andavano a scuola ma seguivano il metodo dell' unschooling .

Famiglia nel bosco, la mamma Catherine Birmingham

Catherine Birmingham ha 45 anni, è australiana, originaria di Melbourne. Prima che i bambini venissero allontanati dalla cosiddetta "casa nel bosco", Catherine promuoveva la sua filosofia di vita non solo in famiglia, ma anche in rete tramite numerosi video e attraverso un sito che riportava il suo nome e che ora non è più accessibile liberamente. Sembrerebbe che tra i servizi offerti dalla donna ci sarebbero stati anche sedute di lettura energetica e guarigioni spirituali.

