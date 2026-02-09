Nonna Pauline e zia Rachel, mamma e della sorella di Catherine Birmingham giunte dall'Australia, parlano a Dentro la notizia dei tre bambini della famiglia nel bosco, allontanati dai genitori Catherine e Nathan e trasferiti in una casa famiglia di Vasto.

Nonna Pauline si commuove descrivendo il momento del distacco: "È stato molto difficile lasciarli lì, molto difficile, soprattutto perché continuavano a dire Vogliamo venire a casa con te e non è bello". La donna sottolinea il legame dei nipoti con l'Italia: "Loro amano immensamente l'Italia, questa è la loro vita. Vogliono vivere qui ed è un peccato che questo stia accadendo".

Sulla confusione dei bambini, nonna Pauline spiega: "Non riescono a capire perché non possano andare a casa. Ci sono tantissime persone intorno a loro che gli stanno mentendo, quindi loro non riescono a capire cosa sia vero e cosa no".

La nonna dichiara: "Stanno molto male, sono estremamente ansiosi, continuano a mangiarsi le unghie tutto il tempo. Da bambini non hanno nemmeno mai usato il ciuccio, invece adesso continuano a mangiarsi le unghie che sono tutte rovinate e doloranti. Non va bene". Riferendosi a Catherine, conclude: "Non è giusto".