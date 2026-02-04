La famiglia vorrebbe portare i bambini in Australia: "È molto difficile. Noi vogliamo che tornino a vivere con i genitori ". Il ricongiungimento dei bambini con i genitori sarebbe sostenuto anche dagli piscologi.

All'aeroporto di Fiumicino, Rachael dichiara : "Siamo molto felici di essere qui e siamo entusiasti di rivedere mia sorella e voglio vedere mia nipote e i miei nipotini". Sulle condizioni della famiglia, aggiunge: " Loro non stanno bene e mia sorella non sta bene".

Rachael Birmingham, sorella di Catherine

Anche la madre di Catherine rilascia brevi dichiarazioni all'arrivo: "Sono molto stanca. È stato un lungo volo, un viaggio intenso". Poi precisa: "Spero che questa situazione migliori. È per questo che sono qui, lo spero davvero".

Catherine Birmingham avrebbe chiesto personalmente aiuto alla sorella e di raggiungerla qui in Italia. Nella mattinata si sarebbero notate tensioni: Catherine avrebbe discusso con il marito e sarebbe stata più agitata del solito.

La sorella potrebbe quindi essere qui in Italia proprio per organizzare il trasferimento di tutta la famiglia in Australia. Nei prossimi giorni cercheranno di capire insieme ai legali come farlo. Un problema logistico riguarderebbe anche il trasferimento del cavallo della famiglia.

Il 13 novembre scorso, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila aveva stabilito l'allontanamento dei tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6, dalla casa nel bosco a Palmoli e il loro inserimento nella casa-famiglia di Vasto insieme alla madre.

Prima dell'inizio della perizia psichiatrica e a seguito di un recente confronto con i loro avvocati, Catherine e Nathan avevano dichiarato: "Siamo completamente distrutti".

