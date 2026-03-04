Scopriamo cosa succederà giovedì 5 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 5 marzo, messa alle strette dalle sottili minacce di Eugenia, Leocadia pare stringere un’intesa con Lorenzo e accoglie la sua proposta di affrontare con Alonso il delicato tema dell’equilibrio mentale della moglie.
Intanto, fervono i preparativi per definire gli ultimi dettagli delle nozze segrete tra Catalina e Adriano.