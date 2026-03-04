Nella nuova puntata di giovedì 5 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar non è convinta.
Seguendo le indicazioni di Bersan, Bahar si presenta a un colloquio di lavoro decisamente insolito, pensato per lei e per Ceyda. Tuttavia, fin da subito, qualcosa non la convince.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.