Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV04 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 5 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 5 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Ozge Ozpirincçi (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3Ozge Ozpirincçi (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di giovedì 5 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar non è convinta.

La forza di una donna 3: cosa succede il 5 marzo

Seguendo le indicazioni di Bersan, Bahar si presenta a un colloquio di lavoro decisamente insolito, pensato per lei e per Ceyda. Tuttavia, fin da subito, qualcosa non la convince.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video