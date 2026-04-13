Famiglia nel bosco, l'intervista esclusiva a mamma Catherine nel giorno del suo compleanno

Quando l'inviata di Dentro la notizia le chiede "Vorresti vedere i tuoi figli", Catherine risponde: "La vera domanda oggi è se loro vogliono vedere mamma e papà".

A Dentro la notizia le ultime notizie sulla famiglia nel bosco . In occasione del compleanno di Catherine , la trasmissione da Gianluigi Nuzzi manda in onda un' intervista esclusiva realizzata alla mamma dei tre bambini che attualmente si trovano in una casa famiglia a Vasto, struttura dalla quale la donna è stata allontanata. " Oggi per me non è un compleanno - dice Catherine Birmingham all'inviata della trasmissione, Elisa Sciuto - Celebrerò la mia vita e tutto ciò che ho fatto quando i miei figli torneranno, per vivere a pieno il tutto".

Famiglia nel bosco, parla mamma Catherine

In occasione di Pasqua e Pasquetta, i bambini della cosiddetta "famiglia nel bosco" hanno trascorso del tempo con papà Nathan, nonna Pauline e zia Rachel - rispettivamente la mamma e la sorella di Catherine. Riguardo il caso della famiglia nel bosco, c'è grande attesa per la decisione dei giudici che si attende per il 21 aprile, giorno in cui ci sarà una risposta sulla vicenda da parte della magistratura.