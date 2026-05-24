Negli episodi dell'ultima settimana della serie turca Racconto di una notte, andati in onda dal 18 al 24 maggio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir decide di portare via sua madre e Canfeza dalla villa dei nonni.
Kursat scopre che Rasit è in realtà Boris. Dopo aver trovato una nuova casa, Mahir convince Canfeza e sua madre a passare una serata fuori.
Cabir ferisce Ferman a una gamba come avvertimento per tutta la famiglia Yilmaz.
Kursat chiama Mahir: vuole incontrarlo per poter rivedere sua figlia e vuole raccontare a Mahir chi si nasconde dietro la morte di suo padre.
Selim trova la nuova casa di Mahir e minaccia Canfeza e Sureyya. Asaf salva Canfeza e Sureyya e le riporta alla villa.
Canfeza non capisce come Selim abbia trovato il loro appartamento. Nel frattempo, Kursat è stato rapito da Rasit.
Selim entra di notte nella camera da letto di Asaf e Afet. Mesude va a svegliare Canfeza e la trova nel letto insieme a Mahir.
Mahir accetta di aiutare Sila e farla entrare in un programma di protezione. La ragazza ha un'idea per guadagnare tempo: Sila propone a Mahir di organizzare una festa di fidanzamento.
Un ufficiante arriva a sorpresa durante la festa di fidanzamento di Mahir e Sila.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda dal 18 al 24 maggio su Canale 5.