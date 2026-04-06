Famiglia nel bosco, per mamma Catherine Pasqua e Pasquetta lontano dai suoi figli

A Dentro la notizia le ultime notizie sulla famiglia nel bosco. Nel corso della puntata di lunedì 6 aprile, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi è tornata sul caso, mandando in onda alcune immagini che ritraggono la mamma e la sorella di Catherine - rispettivamente la nonna e la zia dei tre bambini che attualmente si trovano in una casa famiglia a Vasto, dalla quale Catherine è stata allontanata - intente a fare colazione insieme a Nathan. I tre hanno potuto trascorrere alcune ore insieme ai piccoli in occasione di Pasqua e Pasquetta. Non è stato così per mamma Catherine, che ha dovuto trascorre questi giorni di festa separata dai suoi figli. "Non è certo una bella Pasqua, senza i bambini, i miei nipoti, non è Pasqua", dice nonna Pauline intercettata dai microfoni di Dentro la notizia.
Pauline e Rachel sono venute in Italia dall'Australia a inizio anno per stare accanto a Catherine e al resto della loro famiglia in un momento così delicato.
I bambini della cosiddetta "famiglia nel bosco", in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta hanno trascorso del tempo con il papà, la nonna e la zia - un'ora e tre quarti per la precisione - all'interno della struttura di Vasto. Secondo quanto riportato dall'inviata di Dentro la notizia, i piccoli escono dall'edificio soltanto per accompagnare all'uscita parte della famiglia, quando se ne va dopo le ore di visita in struttura.
Riguardo il caso della famiglia nel bosco, c'è grande attesa per la decisione dei giudici che si attende per il 21 aprile, giorno in cui ci sarà una risposta sulla vicenda da parte della magistratura.