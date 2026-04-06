Famiglia nel bosco, per mamma Catherine Pasqua e Pasquetta lontano dai suoi figli

Famiglia nel bosco, le ultime notizia sul caso

A Dentro la notizia le ultime notizie sulla famiglia nel bosco. Nel corso della puntata di lunedì 6 aprile, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi è tornata sul caso, mandando in onda alcune immagini che ritraggono la mamma e la sorella di Catherine - rispettivamente la nonna e la zia dei tre bambini che attualmente si trovano in una casa famiglia a Vasto, dalla quale Catherine è stata allontanata - intente a fare colazione insieme a Nathan. I tre hanno potuto trascorrere alcune ore insieme ai piccoli in occasione di Pasqua e Pasquetta. Non è stato così per mamma Catherine, che ha dovuto trascorre questi giorni di festa separata dai suoi figli. "Non è certo una bella Pasqua, senza i bambini, i miei nipoti, non è Pasqua", dice nonna Pauline intercettata dai microfoni di Dentro la notizia.

Pauline e Rachel sono venute in Italia dall'Australia a inizio anno per stare accanto a Catherine e al resto della loro famiglia in un momento così delicato.