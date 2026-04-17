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IL CASO17 aprile 2026

Rapina in banca a Napoli, parlano gli ostaggi: "I rapinatori sapevano come muoversi"

Dentro la notizia torna sul caso della rapina in Banca a Napoli intervistando due dei 25 ostaggi sequestrati dai rapinatori
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A Dentro la notizia le ultime notizie sulla rapina in banca che si è svolta a Napoli, nel quartiere Vomero, giovedì 16 aprile. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda un'intervista realizzata a due dei 25 ostaggi sequestrati dai rapinatori, rapinatori che sono riusciti a fuggire con un bottino cospicuo.

"Tutto è avvenuto in pochissimi minuti - ha dichiarato il signor Pasquale, in collegamento video insieme alla figlia Ludovica, anche lei tra gli ostaggi - I rapinatori ci hanno subito immobilizzati, invitandoci a stare calmi. Ci hanno preso i telefonini. Successivamente, con l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, siamo passati da un clima di tranquillità a un clima intimidatorio. È stato bravo il direttore di filale a far mantenere la calma".

Rapina in banca a Napoli, il caso a Dentro la notizia
Rapina in banca a Napoli, il caso a Dentro la notizia

Pasquale ha poi aggiunto: "I rapinatori ci hanno immobilizzato e chiuso all'interno di una stanzetta, dialogavano con il direttore. Non hanno fatto alcuna domanda di luoghi o richieste, sapevano come muoversi e dove andare. Indossavano delle maschere con volti di attori". "Uno dei rapinatori aveva la maschera di The Rock, un attore americano", ha precisato Ludovica.

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