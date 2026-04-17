A Dentro la notizia le ultime notizie sulla rapina in banca che si è svolta a Napoli, nel quartiere Vomero, giovedì 16 aprile. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda un'intervista realizzata a due dei 25 ostaggi sequestrati dai rapinatori, rapinatori che sono riusciti a fuggire con un bottino cospicuo.

"Tutto è avvenuto in pochissimi minuti - ha dichiarato il signor Pasquale, in collegamento video insieme alla figlia Ludovica, anche lei tra gli ostaggi - I rapinatori ci hanno subito immobilizzati, invitandoci a stare calmi. Ci hanno preso i telefonini. Successivamente, con l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, siamo passati da un clima di tranquillità a un clima intimidatorio. È stato bravo il direttore di filale a far mantenere la calma".