Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
MEDIASET PER IL FUTURO20 aprile 2026

Giornata mondiale della Terra 2026

La nuova campagna di Mediaset per il futuro
Condividi:

In occasione della Giornata mondiale della Terra, Mediaset si impegna a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di tutelare l’ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani.

L’iniziativa, dal claim “Semina amore, raccogli futuro” si pone l’obiettivo di promuovere la salvaguardia del Pianeta e delle sue risorse, fornendo consigli concreti su come ridurre il proprio impatto ambientale.

La campagna digital sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il Futuro e sul sito web dedicato https://mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo.

Per l’occasione, anche quest’anno la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde a sostegno dell’iniziativa.

Mediaset, consapevole del suo ruolo sociale, ribadisce così il proprio impegno per un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la Terra con azioni concrete e scelte consapevoli.

Leggi anche

Guarda anche