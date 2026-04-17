In occasione della Giornata mondiale della Terra, Mediaset si impegna a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di tutelare l’ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani.



L’iniziativa, dal claim “Semina amore, raccogli futuro” si pone l’obiettivo di promuovere la salvaguardia del Pianeta e delle sue risorse, fornendo consigli concreti su come ridurre il proprio impatto ambientale.



La campagna digital sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il Futuro e sul sito web dedicato https://mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo.



Per l’occasione, anche quest’anno la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde a sostegno dell’iniziativa.



Mediaset, consapevole del suo ruolo sociale, ribadisce così il proprio impegno per un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la Terra con azioni concrete e scelte consapevoli.