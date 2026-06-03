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MEDIASET PER IL FUTURO03 giugno 2026

2 giugno: Giornata mondiale dei disturbi alimentari

Chi soffre di un Disturbo della Nutrizione e dell’Alimentazione ha bisogno di sentirsi ascoltato.
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